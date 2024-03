Chiedevano il pizzo a imprenditori e commercianti di Caivano: 14 arresti nel clan Angelino: Ancora una operazione delle forze dell'ordine a Caivano, nella provincia di Napoli: i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato 14 persone, ritenute affiliate al ...fanpage

Il geologo Alfonso Bellini: “A Genova il rischio esondazione è concreto. E sulle frane occhio alle avvisaglie”: L’esperto, consulente della Procura, chiede di non abbassare la guardia. “Solo con la nuova copertura il Bisagno non è in sicurezza. Si pensa poco alla ...ilsecoloxix

GUERRA NEL MAR ROSSO/ Iran e Houthi sfidano il Mediterraneo senza gli Usa: La marina americana per la prima volta sguarnisce il Mediterraneo, preoccupata dalla Cina. E nel Mar Rosso gli Houthi chiedono il pizzo ...ilsussidiario