Chiara Ferragni sull’addio a Fedez | “Purtroppo non è una scelta mia”

La rivelazione di Chiara Ferragni sulla crisi con Fedez Sarebbe stato Fedez a provocare la crisi con Chiara Ferragni : è quanto rivelato a sorpresa dalla stessa influencer in un commento sui ... (tpi)

Chiara Ferragni ha deciso di svelare ai follower Instagram alcuni retroscena sulla fine della sua storia con Fedez . Di ritorno dal suo viaggio a New York, l’imprenditrice digitale si è presa del ... (diredonna)

Mentre Fedez ricorda i bei tempi andati, Chiara Ferragni è volata in questi giorni a New York. La coppia più seguita d’Italia, in crisi da settimane, sembra sempre più distante. Davanti a scatti ... (open.online)