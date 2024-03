Chiara Ferragni rivela chi tra lei e Fedez ha preso la decisione di allontanarsi

(Di martedì 12 marzo 2024), rispondendo al commento di un follower, ha lasciato intendere che la storia d’amore consia finita per scelta del rapper. La crisi matrimoniale tracontinua ad interessare tanti utenti del web che, nella sezione commenti (da poco riattivati) degli ultimi post pubblicati dall’influencer, le stanno chiedendo di chiarire la situazione. La madre di Leone e Vittoria, dopo lo scoop lanciato da Dagospia sulla fine della storia d’amore con il rapper, è stata raggiunta dall’inviato di Pomeriggio 5 Michel Dessì e da Valerio Staffelli di Striscia la notizia, in cerca di chiarimenti. La maggiore delle sorelle, ai microfoni del talk condotto da Myrta Merlino, ha confessato di star vivendo “un momento doloroso”. A Staffelli, poi, ha chiarito: “Non ho ...

Chiara Ferragni è appena tornata dal suo viaggio a New York, dove ha potuto trascorrere alcuni giorni lontana dai gossip sulla crisi con Fedez e dalle polemiche sul pandoro... (leggo)

Dalle parole, e dalle reazioni, di Chiara Ferragni a Che tempo che fa era intuibile che non fosse stata l'imprenditrice digitale a spingere per quella che a tutti gli effetti sembra una pausa di ... (today)

Chiara Ferragni è tornata casa e sulla separazione: “purtroppo non è una scelta mia”: E' Fedez ad aver lasciato Chiara Ferragni. Lei è appena tornata da New York e svela di chi è stata la scelta della separazione ...ultimenotizieflash

Chiara Ferragni: «L'addio con Fedez non è una mia scelta, vorrei che tornasse tutto come prima»: Chiara Ferragni è appena tornata dal suo viaggio a New York dove ha potuto trascorrere alcuni giorni lontana dai gossip sul suo presunto divorzio da Fedez e sulla causa del pandoro gate che ...leggo

Chiara Ferragni e Fedez, la rottura sarebbe una decisione di lui: il commento rivelatore: Ferragni Fedez rottura sarebbe una decisione voluta dal rapper: a rivelarlo è un commento dell'imprenditrice su Instagram ...rumors