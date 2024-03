Chiara Ferragni rispondo a tono sulla crisi con Fedez | “Non è una scelta mia”

(Di martedì 12 marzo 2024)è tornata dalla trasferta lavorativa (e disintossicante) a New York. Giornate condivise con i suoi follower dove l’influencer ha tentato in tutti i modi di sfuggire al gossip sul suo presunto divorzio ecausa del pandoro gate che si fa sempre più complicata. L’imprenditrice digitale ha da poco condiviso alcuni scatti con la sorella minore, Francesca, che proprio oggi, 12 marzo, compie 35 anni. In seguito, laha pubblicato alcune foto della serata precedente in America, con un nuovo top con le rose rosse, del suo brand,. Sotto al post, miriade di commenti speranzosi di avere qualche news circa latra lei e il marito.Leggi anche:come Joker ...

Chiara Ferragni rivelatrice sulla crisi con Fedez: “Scelta non mia”: Nelle ultime settimane non si parla d'altro: la presunta crisi sentimentale tra Chiara Ferragni e Fedez. Sulla reale rottura di una delle coppie più amate ...gossipetv

Chiara Ferragni: «L'addio con Fedez non è una mia scelta, vorrei che tornasse tutto come prima»: Chiara Ferragni sta affrontando un momento difficile su tutti i fronti. La sua carriera e la credibilità che si è costruita in tanti anni sono in bilico a causa del processo sul pandoro gate, ...leggo

Chiara Ferragni risponde a una fan sulla crisi con Fedez: “Purtroppo non è una scelta mia”: ROMA – Dopo una settimana a New York, Chiara Ferragni torna in Italia e risponde ai fan che su Instagram la inondano di messaggi. Sotto l’ultimo post, un commento dell’imprenditrice digitale balza all ...dire