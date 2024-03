Chiara Ferragni racconta la verità sulla separazione da Fedez | “Non è una scelta mia”

(Di martedì 12 marzo 2024) Cosa sta accadendo tra? La risposta a questa domanda possono darla soltanto i diretti interessati. Al momento, però, preferiscono restare in silenziovicenda, per quanto possibile. Una delle coppie che maggiormente ha condiviso la propria vita privata sui social, di colpo va a caccia di privacy. Può sembrare strano ma quando ci sono di mezzo due bambini, oltre che ovviamente dei sentimenti, è naturale fare un passo indietro. In questo si sono dimostrati più maturi di altri colleghi, che hanno fatto delle rotture una sorta di professione. Qualcosa però di tanto in tanto trapela ed ecco il commento galeotto di, che riaccende la lucediscussione. Feerragnez, chi ha voluto laIntervistata da ...

Dalle parole, e dalle reazioni, di Chiara Ferragni a Che tempo che fa era intuibile che non fosse stata l'imprenditrice digitale a spingere per quella che a tutti gli effetti sembra una pausa di ... (today)

Chiara Ferragni rompe il silenzio sulla fine della relazione con Fedez: ecco come stanno le cose: Dalle parole, e dalle reazioni, di Chiara Ferragni a Che tempo che fa era intuibile che non fosse stata l'imprenditrice digitale a spingere per quella che a tutti gli effetti sembra una pausa di ...today

Chiara Ferragni: «Fedez il mio valore aggiunto Purtroppo non è una scelta mia»: Non sarebbe stata Chiara Ferragni a lasciare Fedez. A dirlo, la stessa influencer, che con un commento sotto a un post di Instagram ha parlato della rottura con l'ormai ex marito.ilmessaggero

Chiara Ferragni risponde a una fan sulla crisi con Fedez: “Purtroppo non è una scelta mia”: ROMA – Dopo una settimana a New York, Chiara Ferragni torna in Italia e risponde ai fan che su Instagram la inondano di messaggi. Sotto l’ultimo post, un commento dell’imprenditrice digitale balza all ...dire