Chiara Ferragni | parla il primo fidanzato | “Sono stato la sua ‘prima volta’”

Qual è il colore naturale dei capelli di Chiara Ferragni ? L'influencer ha pubblicato una vecchia foto per mostra re come sono L'articolo Chiara Ferragni fa un salto nel passato e mostra com’erano i ... (novella2000)

Riccardo Pozzoli e Chiara Ferragni in passato sono stati legati sentimentalmente, per poi prendere strade diverse. Sapete perché si sono lasciati? Scopriamo di seguito tutto sulla loro storia! Leggi ... (donnapop)

Fedez nostalgico su Instagram: "13 anni fa l'inizio di tutto": Il rapper ricorda gli inizi della sua carriera artistica: "Sto invecchiando, raga..." Momento amarcord per Fedez che in una serie di storie su Instagram ricorda gli inizi della sua carriera nella musi ...adnkronos

Chiara Ferragni, mistero a New York: “Auguratemi buona fortuna”: Chiara Ferragni in piena crisi matrimoniale con Fedez vola a New York per alcuni impegni di lavoro. L'influencer cerca il sostegno dei fan.donnaglamour

Fedez, ritorno alle origini a 13 anni dal primo album con messaggio a Chiara Ferragni: «Ti vorrei dire che va tutto bene». Il pensiero alla ex: La storia d'amore tra Fedez e Chiara Ferragni ai titoli di coda e anche i più sospettosi che speravano si trattasse di una crisi passeggera e che i Ferragnez stessero temporeggiando ...corriereadriatico