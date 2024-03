(Di martedì 12 marzo 2024)è appena tornata dal suo viaggio a New York, dove ha potuto trascorrere alcuni giorni lontana dai gossip sulla crisi cone dalle polemiche sul pandoro...

Pubblicato il 12 Marzo, 2024 Per Fedez è un momento molto duro: dai guai legali della moglie Chiara Ferragni alla crisi matrimoniale fino all’imminente chiusura di “Muschio Selvaggio” andato ... (dayitalianews)

Sarebbe stato Fedez a decidere di interrompere il matrimonio con Chiara Ferragni . È quanto lascia intendere l’imprenditrice digitale con un commento pubblicato sul suo profilo Instagram in risposta ... (fanpage)

Chiara Ferragni: «L'addio con Fedez non è una mia scelta, vorrei che tornasse tutto come prima»: Chiara Ferragni è appena tornata dal suo viaggio a New York dove ha potuto trascorrere alcuni giorni lontana dai gossip sul suo presunto divorzio da Fedez e sulla causa del pandoro gate che ...leggo

Fedez, momento amarcord: il ricordo del primo video e dell'ex fidanzata: Il rapper ha condiviso alcune stories su Instagram, dove ha ricordato i suoi inizi artistici e non solo: i dettagli ...tuttosport

Fedez, la dolce dedica social alla ex: non è Chiara Ferragni!: Fedez ha pubblicato nelle stories di Instagram un video dalle tinte nostalgiche taggando una sua ex, Silvia Brigatti. Subito dopo è arrivata la risposta di lei!gossipetv