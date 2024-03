Chiara Ferragni e la crisi con Fedez | i messaggi a sorpresa su Instagram | “Non è una mia scelta”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) Milano, 12 marzo 2024 –, la coppia sembra essere sempre più lontana. Inizialmente qualche indizio sui social, poi la conferma dellae, qualche giorno fa, l’imprenditrice digitale ha addirittura deciso di trascorrere qualche giorno a New York: impegni di lavoro, certamente, ma anche l’occasione per prendere fiato dai continui gossip riguardanti il suo matrimonio e le polemiche sul pandoro gate. Nel frattempo, suo marito ha cambiato foto profilo su– a quella di famiglia ne ha preferita una che lo ritrae da solo – e ha smesso di seguire Valentina e Francesca(le sorelle di sua moglie, ndr) sul social network. Dettagli, apparentemente, che però sembrano non lasciare spazio per una eventuale riconciliazione. I Ferragnez non torneranno più? ...