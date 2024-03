Chiara Ferragni e il viaggio a New York E ammette su Fedez | «Purtroppo non è stata una scelta mia»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 12 marzo 2024) Mentrericorda i bei tempi andati,è volata in questi giorni a New. La coppia più seguita d’Italia, in crisi da settimane, sembra sempre più distante. Davanti a scatti sui panorami della Grande Mela e il look sfoggiato al The Carlyle Hotel, l’influencer si lascia andare a un commento della sua followers. E svela un retroscena. La rottura sarebbevoluta dal suo compagno. «Stupenda, ma Fede …il tuo valore aggiunto», le ricorda una follower che le fa notare l’assenza del marito. «non è unamia», ha precisato netta, nei commenti. Un dettaglio che non è sfuggito ai fan, diventando virale. Sotto ad un commento riguardante...