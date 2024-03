Chiacchiere di gusto intorno a una pizza con Virna Toppi da Giolina a Milano 

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 12 marzo 2024) Si dice che le ballerine sappiano contare solo sino a otto. E uno, e due, e tre, e quattro, cinque, sei, sette e otto. E si ricomincia E iioli fino a quanto? Sessanta? Novanta? Sono i secondi massimi che servono, da disciplinare, per cuocere unanapoletana nel forno a legna. E, anche in questo caso, è la perfezione della riuscita che salta agli occhi. La fatica, il sudore, le ore di lavoro si annullano per lasciare spazio solo ed esclusivamente allaperfetta. Un solo piccolo errore, infatti, e la magia sparisce in un attimo, lasciando spazio e ricordo solo ai difetti. Non serve fare troppi giri pindarici: è facile capire come la danza poi non sia così distante dal mondo della cucina. Il tempo diventa fondamentale. Lo sono i gesti, lo sono le tecniche. Anche in un ristorante o in una pizzeria le azioni e le movenze ...