(Di martedì 12 marzo 2024), la nuova promessa del tennis italiano, è nato a Pesaro da genitori napoletani. Il padre, notaio ed ex pallanotista, gli ha trasmesso anche il tifo per gli azzurri.

Serata da ricordare quella di ieri per Manuel De Luca , attaccante della Sampdoria ancora in gol dopo la doppietta della scorsa giornata. Il... (calciomercato)

Al posto tuo: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 1: I protagonisti sono Luca Argentero e Stefano Fresi. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast. Trama Luca Molteni (Luca Argentero) e Rocco Fontana (Stefano Fresi) sono due direttori creativi ...tpi

Luca Nardi, come al cinema: il poster di Djokovic in cameretta, la vittoria da record: Ieri su SportFair abbiamo parlato del messaggio criptico di Alcaraz a un rivale, quel “N see you soon” che ha fatto interrogare su chi sia la ‘N’ in questione. Beh, forse Carlos Alcaraz lo ha sempre ...sportfair

Chi è Luca Nardi, il tennista con Napoli nel sangue: Luca Nardi, la nuova promessa del tennis italiano, è nato a Pesaro da genitori napoletani. Il padre, notaio ed ex pallanotista, gli ha trasmesso anche il tifo per gli azzurri.fanpage