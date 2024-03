Chi è Luca Nardi | il 20enne pesarese che ha battuto Djokovic | il record a 14 anni | una crescita lenta e poi lo choc di Indian Wells

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) “Un miracolo”, come l’ha definita lui stesso nell’immediata intervista post-partita.compie l’impresa più grande della sua giovane carriera nel terzo turno del Masters 1000 di, battendo il numero 1 del mondo Novakcon il punteggio di 6-4 3-6 6-3 e accedendo agli ottavi di finale del torneo. Un successo che per ilsi traduce anche con l’ingresso nella top 100 per la prima volta. Attualmente la posizione è al numero 95. Al prossimo turnoaffronterà il padrone di casa Tommy Paul. Quello contro Nole è un successo inaspettato e incredibile, al termine di una partita che il marchigiano non avrebbe dovuto nemmeno disputare. L’azzurro infatti aveva perso nel turno finale di qualificazione in tre set da ...