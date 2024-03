Chi è Fermin Lopez | il canterano del Barcellona che ha colpito il Napoli

(Di martedì 12 marzo 2024) Prima un paio di occasioni, poi la prima rete in carriera in una gara a eliminazione diretta in Champions League: è una serata da ricordare,...

Barcellona-Napoli 1-0 (Fermin 15’, Cancelo 17’): uno-due letale dei blaugrana: 20.23 - Nel pre-partita di Barcellona-Napoli, il terzino azzurro Mathias Olivera è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: " Per noi è una partita difficile, credo la più importante dell’anno. Stiamo ...tuttonapoli

Aldeguer in MotoGP nel 2025 con Ducati e Pramac. Martin e Morbidelli a un bivio: Il mancato passaggio in MotoGP nel 2024 è stato un boccone difficile da digerire per Fermin Aldeguer, dopo l’irresistibile finale di stagione di cui è stato protagonista lo scorso anno in Moto2.gpone