Chi affronterà Nardi agli ottavi a Indian Wells? Il tabellone ora fa sognare…

(Di martedì 12 marzo 2024) Prosegue il magico percorso di Lucaal Masters 1000 di2024, dopo l’incredibile vittoria materializzatasi nella notte italiana contro il numero 1 al mondo Novak Djokovic. Il ventenne pesarese, battuto al secondo turno delle qualificazioni da David Goffin, era stato poi ripescato nelprincipale grazie al forfait di Tomás Martín Etcheverry saltando addirittura il primo turno con un bye. Da lucky loser, l’azzurro è stato capace di sconfiggere il cinese Zhang Zhizhen prima della clamorosa impresa sul suo grande idolo Djokovic.si ritrova dunque per la prima voltain un 1000, con la certezza di approdare finalmente tra i migliori 100 giocatori al mondo aggiornando così il suo best ranking di n.106 che risaliva allo scorso 19 ...

Sarà Jan-Lennard Struff a confrontarsi con Jannik Sinner nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Per il tedesco battaglia praticamente infinita contro il croato Borna Coric, risolta dopo ... (oasport)

Matteo Berrettini rientrerà in campo nel Challenger di Phoenix , dove lo scorso anno si fermò ai quarti: l’azzurro, proprio come nel 2023, usufruirà di una wild card. Il tennista italiano è stato ... (oasport)

Tre serate di grande calcio con le Coppe europee. In campo 6 squadre di serie A: Mica facile, soprattutto per chi all'andata non è andato oltre il pareggio (Napoli e Atalanta). Ma ... La Fiorentina giovedì alle 18.45 affronterà gli israeliani del Maccabi Haifa allo stadio Franchi. ...

Champions League, per l'Allianz Vero Volley il crocevia più importante: Si gioca alle ore 20 e chi avrà la meglio affronterà nell'ultimo atto della competizione, la più importante nel panorama europeo, la vincente tra Conegliano ed Eczacibasi. Curiosità ROSTER COMPLETO - ...