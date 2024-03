Chef Rubio deve cancellare i post antisemiti | la decisione del Tribunale di Roma | accolto il ricorso dell’associazione Setteottobre

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 12 marzo 2024), al secolo Gabriele Rubini, dovrà rimuovere dal social X tutti ie diffamatori nei confronti. Lo ha deciso in via cautelare ildi, che hail. I giudici hanno ordinato a Rubini di rimuovere dal suo profilo le «comunicazioni illecite e lesive per cui è in procedimento, con fissazione di una penale» di 500 euro per ogni giorno di ritardo nella rimozione. Ilha deciso poi di inibire a Rubini a un’ulteriore diffusione delle stesse comunicazioni, altrimenti va incontro a una multa di 3mila euro per ogni volta che viola questo ordine in futuro. Inoltre, il giudice «ha ...