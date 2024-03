Che cosa sta succedendo al Milan | perquisito dalla Finanza

C'è un video che sta facendo il giro dei social che mostra come Kate Middleton , per confezionare la foto di famiglia per la Festa della mamma, abbia utilizzato il suo volto che era sulla copertina ... (liberoquotidiano)

“Non sono d’accordo”: Inzaghi tuona alla vigilia di Atletico-Inter: Così Inzaghi nella conferenza stampa di vigilia della sfida con l’Atletico Madrid che metterà in palio la qualificazione ai quarti di Champions. Al ‘Civitas Metropolitano’ si partirà dall’1-0 di San ...interlive

Haiti: primi segnali incoraggianti ma manca ancora acqua e cibo: Questo governo di transizione, o Consiglio dei 7, è sicuramente la strada che verrà percorsa. Non sappiamo dire cosa sia buono e cosa no per questo Paese. Speriamo in una transizione che possa ...toscanaoggi

Vaticano, la guerra in Siria è al 14esimo anno. Il cardinale Zenari: «La gente non ce la fa più»: Che cosa dobbiamo aspettarci, allora Lo ripeto sempre: bisogna smettere. Tutto il resto, poi, verrà da sé». A parlare all'agenzia cattolica Sir è il cardinale Mario Zenari, dal 2009 nunzio apostolico ...ilmessaggero