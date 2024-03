Champions | De Laurentiis | forse ho sbagliato a liberare Spalletti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) "Non guardo mai al passato.homa bisogna sempre andare d'accordo nella vita". Nel pre-partita del match "Barcellona-Napoli", valido per il ritorno degli ottavi di finale diLeague, il presidente del Napoli Aurelio Dea Mediaset parla di passato presente e futuro: "Soddisfatto del lavoro di Calzona? Lo conosco da tantissimi anni ed è una persona affidabilissima ed è proprio per questo che mi sono affidato a lui come terzo allenatore in questa stagione. Un anno un po' complicato ma quando si vince uno Scudetto è sempre difficile ripetersi. Questa è una partita molto importante perché vincendo andremmo ai quarti dove poi se dovessimo realizzare un certo punteggio andremmo al Mondiale per club". L'agente di Kvaratskhelia ha detto ...