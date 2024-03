Champions League – L' Inter | contro l' Atletico | vede i quarti Sommer blinda la porta | ennesimo clean sheet a 3 | 00 su Sisal it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) - Roma, 12 marzo 2024 – Tredici vittorie consecutive, in tutte le competizioni compresa quella dell'andatai colchoneros, accompagnate da dieci. L'di Simone Inzaghi è, in questo momento, una macchina perfetta che arriva al Wanda Metropolitano di Madrid con l'obiettivo di centrare idi finale di. Di fronte il grande ex Simeone il quale, ovviamente, ha idee totalmente opposte. Gli espertivedono l'favorita domani sera a 2,50 rispetto al 2,90 dell'Madrid mentre il pareggio si gioca a 3,25. La sfida oltre il novantesimo è data a 4,60, per i tempi supplementari, mentre si sale a 8,50 per i calci di rigore. Nerazzurri che partono avanti, a ...