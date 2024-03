Champions League | Barcellona-Napoli | le ultimissime di formazione

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024 - Il grande giorno è arrivato: stasera, martedì 12 marzo, a partire dalle 21,si sfideranno nella cornice dello Stadio Olimpico Lluis Companys mettendo nel mirino i quarti di finale didopo l'1-1 emesso dalla gara di andata. Non solo: per gli azzurri in palio c'è anche una bella fetta di Mondiale per club 2025, il torneo diventato l'obiettivo principale di Aurelio De Laurentiis al punto da essere in procinto di inserire nel contratto dei suoi giocatori un bonus da 10 milioni. Per continuare a sognare l'America, nel vero senso della parola, i partenopei dovranno avanzare nel torneo continentale più prestigioso e poi vincere almeno una partita del turno successivo: soltanto così, matematica alla mano, si può concretizzare il sorpasso sulla ...

Roma, 12 marzo 2024 – Tredici vittorie consecutive, in tutte le competizioni compresa quella dell’andata contro i colchoneros, accompagnate da dieci clean sheet . L’Inter di Simone Inzaghi è, in ... (sbircialanotizia)

Fabio Capello , ex allenatore di Milan e Juventus , ha parlato della corsa per un posto in Champions League a 'La Gazzetta dello Sport' (pianetamilan)

Inter, la probabile formazione contro l'Atletico Madrid: Inzaghi a Bologna aveva optato per un mini turnover lasciando fuori tre pedine fondamentali come Dimarco, Pavard e Lautaro. Tutti e tre torneranno per la gara di Madrid. In porta confermatissimo ...gianlucadimarzio

Barcellona-Napoli, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari: Napoli contro Barcellona: è il momento della gara di ritorno in Champions League, ma i campani non partono affatto penalizzati questa sera. Il Camp Nou è sempre il Camp Nou… Leggi ...informazione

SERIE A - Il Bologna si avvicina alla Champions: Roma e Atalanta inseguono in quota, Napoli lontano, l’Udinese fa fuori la Lazio: Come riporta AgiproNews, l’ultima giornata di Serie A ha visto incroci importanti in ottica qualificazione alla Champions League, ma, complici i diversi pareggi, la situazione è di fatto invariata. Se ...napolimagazine