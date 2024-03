Champions League 2024 | calendario ritorni ottavi di finale in tv | gli appuntamenti su Canale 5 e reti Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 12 marzo 2024) Latorna in chiaro sulle. Scopriamo ildi tutte le partite e deglida non perdere nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 marzoe partite di martedì 12 e mercoledì 13 marzo Martedì 12 marzola, la più prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA, torna protagonista in prima serata in chiaro su5. Dalle ore 21.00, infatti, in chiaro su5, va in onda il match valido per il ritorno degli ...