Champions 2023 24 - Diretta Sky e NOW Ottavi #2 Ritorno | Palinsesto e Telecronisti

(Di martedì 12 marzo 2024) Torna la UEFALeague/2024. Tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo, prosegue la fase a eliminazionedella massima competizione europea, con ildeglidi finale live su Sky Sport e in streaming su NOW.Martedì alle 21 due match,con il Napoli di Francesco Calzona che sarà ospite del Barcellona di Xavi (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW),e l’Arsenal, capolista in Premier League, che a Londra ospiterà il Porto diSergio Conceição (Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW). Sarà possibile seguire entrambi gli incontri in contemporanea grazie aGol, su Sky Sport 251 e in streaming su NOW.Mercoledì, alle 21, sarà la volta del Borussia Dortmund che al Signal Iduna Park ospiterà gli olandesi del PSV Eindhoven ...

