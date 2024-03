Champions 2023/24 - Diretta Mediaset Infinity Ottavi Ritorno #2 (Barcellona Napoli Canale 5)

(Di martedì 12 marzo 2024) Martedì 12 marzo, su5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per ildeglidi finale diLeague “”. La gara sarà visibile anche instreaming su sport.it e su.Dal Camp Nou diva in scena la super sfida tra gli spagnoli di Xavi e gli azzurri di Francesco Calzona. L’andata è terminata 1-1. Telecronaca affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Suprepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Cristian Panucci, Massimo Mauro e Sandro Sabatini.A seguire, sempre sull’ammiraglia, ricco post-partita ...

