Cessione Milan | la posizione del club dopo la perquisizione della Guardia di Finanza

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 12 marzo 2024) Laall’attenzioneProcura dio e arriva ladelladiLa società di Via Aldo Rossi ha dato la sua prima versione ufficiale di quanto successo nel pomeriggio a Casa. Una versione ufficiale che chiarisce come la società rossonera sia estranea ai fatti. Piuttosto l’indagine colpisce i due legali rappresentanti che hanno apposto le loro firme sul passaggio delle quote di maggioranza da un Fondo all’altro. Un acquisizione finita sotto la lente d’ingrandimentoProcura dio: In merito allaavvenuta in data odierna nella propria ...