“Certi uccelli” e “Levante” | ineludibili storie di attualità e ribellione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 12 marzo 2024) Bergamo. Un inizio entusiasmante per il concorso della 42esima edizione del BFM, con due film che affrontano in modo coinvolgente temi molto diversi ma attualissimi e. Il primo, “” di Daniel Hever, produzione ungherese del 2023, è incentrato sull’invecchiamento e la mancanza di autonomia e solitudine che ne conseguono, su cosa significa per chi invecchia accettare il sostegno di una casa di riposo, sulle difficoltà di lasciare il proprio domicilio e le proprie abitudini e abdicare alla propria indipendenza; descrive indirettamente le tensioni che generano queste scelte anche per i famigliari. Si tratta infatti la storia di Bèla, anziano orgoglioso ma ormai fragile, che, entrato in una casa di riposo, fa di tutto per dimostrare che è in grado di tornare a vivere a casa propria. Il regista, con delicata empatia e ...