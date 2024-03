Centinaia di droni sulle città russe.Colpito il sito degli A-50.I veri obiettivi dei raid Ucraini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Nella notte fra l'11 e il 12 marzo, Durante quello che è già stato definito da alcuni esperti l'attaccoco più massiccio condotto daglidagli inizio della guerra, sono stati colpiti diversistrategici in 9 diverse regioni. E prima ancora il 9 marzo alcunisarebbero riusciti a infliggere dei gravi danni a un preziosissimodell'industria bellica russa che si occupa in particolare della riparazione e dell'assistenza di rari aerei radar A-50 che sempre più spesso finiscono nel mirino dell'esercito Kiev. Ecco il parere di alcuni esperti suireali potenzialità di questi attacchi.Clicca qui per vedere il video completo sul canale di Tommy N.D.