Cena e moda per Casa Bandera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Iniziativa di solidarietà per Oami,, la struttura di Galcetello duramente colpita dall’alluvione dello scorso novembre e che ospita ragazzi con disabilità. L’appuntamento è per venerdì alle 19.30 al mercato coperto in via Umberto Giordano per l’iniziativa "Fashion show dinner Il gusto della. Cibo solidarietà e" organizzata da Confesercenti Prato, Toscana Turismo e Congressi si svolge in collaborazione con Lions host, Lions Datini, Lions Malaparte, Lions centro, Soroptimist, Rotary Lippi e Rotary Prato con il contributo della Camera di commercio e il patrocinio del comune. Durante la serata al mercato coperto di via giordano alcuni negozi presenteranno anche una sfilata dicon i capi migliori.