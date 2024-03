Celta Vigo | esonerato Rafa Benitez | paga il pesante ko contro il Real Madrid

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024), ex allenatore del Napoli, è statoanche dal. Lo spagnolo hato la sconfittailin Liga con il punteggio di 4-0 e in generale un rendimento considerato deludente. La squadra occupa la 17ª posizione e il distacco dalla zona retrocessione è di appena due punti. Si chiude dopo 8 mesi l’avventura dell’ex Inter al. Il club riconosce “impegno assoluto che però non ha portato i risultati sperati”, è il commento del club. Al suo posto Claudio Giraldez, protagonista di un ottimo rendimento con la seconda squadra, attualmente al quinto posto del girone 1 di terza divisione. Tutti i cambi in Liga Sono già nove i cambi in panchina nella Liga ...