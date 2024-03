Cecchi | «Inzaghi ha fatto diventare altro il 3-5-2 medievale! Atipico»

(Di martedì 12 marzo 2024)è riuscito laddove molti altri avevano fallito, ossia riuscire a giocare un calcio divertente col modulo 3-5-2. Sull’allenatore dell’Inter si esprime il giornalistaa Microfono Aperto, su Radio Sportiva. LA CRESCITA – Stefanotrova nel gioco dell’Inter una particolarità tutt’che scontata: «Simonecome lo riassumiamo? È bravo, perché ha inventato questo calcio che è un qualcosa di diverso. Non è il calcio olandese, che in Italia hai visto fare ad altri allenatori, e ti frega perché la postura del calcio diè il mantra del 3-5-2. Ossia lo strumento con cui il fabbro ferraio forgia le difese, col martello e l’incudine dei difensori centrali che non si muovono mai. Ha preso questa vestee l’ha fatta ...

Cecchi: «Rigore Inter Non prendetevela col VAR! Interpretazione» | OneFootball: In tanti si sono scagliati con la decisione di Ayroldi di confermare al VAR il rigore di Inter-Genoa per il contrasto fra Barella e Frendrup. Cecchi, a Radio Sportiva, pur stando dalla parte di chi no ...onefootball

Sorpresa nei playoff di volley, Civitanova cade in casa contro Monza: I playoff della Superlega di volley sono iniziati con una sorpresa: la Civitanova, finalista lo scorso anno, ha perso in casa 3-1 contro Monza. Questo risultato complica il cammino della squadra di Bl ...informazione

Cecchi: «Inter è un carro armato. Ingiocabile, ti polverizza!» | OneFootball: Stefano Cecchi è impressionato dalla forza dimostrata dall’Inter nelle ultime settimane. Ne parla in questo modo per Radio Sportiva. IMPLACABILI – Stefano Cecchi fa fatica a descrivere la squadra di S ...onefootball