C’è un mercato del Fentanyl anche in Italia “La ‘ndrangheta sta testando il mercato Rapper e trapper cattivi maestri”

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 marzo 2024 –inesiste undel, potente analgesico che viene usato (abusivamente) come stupefacente. Lo ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, presentando oggi a Roma il Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di oppioidi sintetici, con il ministro della Salute, Orazio Schillaci, il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara e il ministro dello Sport e giovani Andrea Abodi. Nel nostro Paese non c’è un’emergenza come negli Stati Uniti ma la nostra intelligence avrebbe constatato l’interesse della. Siamo in una fase iniziale. La criminalità sta “ilper verificare la convenienza del suo inserimento” ...

Il Calciomercato del Milan è in fermento e Furlani ha individuato il difensore del futuro : è Cristhian Mosquera del Valencia Il Milan in questo finale di stagione vuole conquistare il secondo posto ... (dailymilan)

Fentanyl, le misure del governo per prevenire l'emergenza: "C'è interesse 'ndrangheta": L'intelligence italiana ha intercettato e segnalato 'un interessamento della 'ndrangheta, anche se stanno testando il mercato per verificare la convenienza del suo inserimento'. vedi anche New York, ...

Congedo parentale per i padri: ecco il regalo più bello che Giorgia Meloni potrebbe fare per la festa del papà: Di contro, i vantaggi sarebbero numerosi: primo tra tutti, l'attrattività in un mercato del lavoro in cui i talenti sono contesi e in cui i giovani soppesano i valori aziendali prima di accettare una ...