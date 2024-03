“C’è qualcosa che assolutamente non torna con Kate Middleton La situazione è più grave di quanto chiunque possa immaginare”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024)si muove e dai muri spessi del palazzo reale inizia ad uscire qualche indiscrezione per interrompere il lungo silenzio e la coltre di omertà che ha avvoltoda quando è stata operata. Ci è voluto il disastro assoluto della foto per la festa della mamma perchébattesse un colpo, peccato che il suono prodotto non sia stato affatto incoraggiante. La Principessa del Galles è “profondamente dispiaciuta” e “si sente malissimo”. Queste le informazioni che hanno raggiunto alcuni giornali inglesi come il Telegraph ed il Mirror all’indomani dal disastroso rientro sulle scene della. Sarebbero stati alcuni amici e i soliti bene informati della casa reale a rivelare lo stato d’animo della futura regina dopo il caos generato dal foto-gate. L’idea di approfittare di una festa, come quella della mamma, per ...