Catania | per sfuggire al controllo scappa con l’auto e impatta altri veicoli | denunciato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 I poliziotti della Squadra Volante, nel corso dei servizi didel territorio nel Quartiere Librino, transitando in Viale Grimaldi hanno incrociato un veicolo, con a bordo 4 persone che alla vista della Polizia ha effettuato una manovra a velocità sostenuta, immettendosi contromano lungo Viale San Teodoro. A quel punto, la Volante ha iniziato un inseguimento, trasmettendo costantemente la posizione alla Sala operativa della Questura che ha fatto convergere sul postoequipaggi. Nel corso della fuga,hato due auto che stavano percorrendo l’opposto senso di marcia. La corsa del veicolo è terminata in Viale Grimaldi, all’altezza di Via del Maggiolino, dove il guidatore ha abbandonatondo a piedi, mentre gli ...