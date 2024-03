Catania | lotta ai parcheggiatori abusivi | 13 sanzionati nel centro storico

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 Prosegue l’attenzione della Polizia di Stato nei quartieri delcittadino. Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, finalizzata a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità, gli agenti delle moto volanti hanno eseguito mirati controlli connessi al fenomeno dei. Nello specifico, nelle giornate tra lunedì e mercoledì, personale dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico, hanno sanzionato ben 13 soggetti colti nell’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. I servizi sono stati disimpegnati nelle zone delcittadino, quelle maggiormente interessate dal fenomeno. In particolare tre soggetti sono statitra via Dusmet, largo Paisiello e piazza ...

lotta salvezza ultimi 19 anni: qual è la media punti per rimanere in A: Nel 2004/’05 il Bologna è stata la squadra che negli ultimi 19 anni è retrocessa con il punteggio più alto di sempre: 42 punti. L’ Empoli, che attualmente rischia la sua permanenza in A, risulta il ...leccezionale

Catania, le famiglie sfollate in via Castromarino: “Si indaghi ancora”: Catania – Per i consulenti della Procura, i lavori sarebbero potuti ripartire “già da febbraio 2020”. Eppure, a distanza di quattro anni dal crollo di via Castromarino, che ha costretto alcune famigli ...livesicilia

La Caritas di Catania dona alimenti a “fratelli e sorelle musulmani” per il Ramadan: La consegna è sta fatta alla presenza dell’imam Kheit Abdelhafid, ed ha coinvolto diversi volontari cattolici e musulmani uniti ...lasicilia