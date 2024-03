Catania | in 7 giorni arrestato tre volte | finisce in carcere 25enne

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 Nel breve volgere di 7un pregiudicato cataneseè statoper tre: dapprima per estorsione dai Carabinieri della Stazione di Piazza Dante, poi per evasione dagli arresti domiciliari da parte dei Carabinieri della Stazione di Librino e, infine, è finito neldi Piazza Lanza sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ha inteso aggravarne la misura cautelare. L’uomo si era reso protagonista di un episodio estorsivo ai danni di un minorenne che, come testimoniato anche in un video, si era fermato per fare rifornimento di benzina al proprio motociclo ma era stato costretto a pagare il pieno di benzina, per quasi 100€, all’auto del 25 enne. Dopo la denuncia del ragazzino, l’uomo era stato sottoposto ad un provvedimento ...

