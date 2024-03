Catania | cittadino nigeriano sventa un furto | esempio di coraggio e civismo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo, 2024 Cosa accade se non si ha un telefono a portata di mano nel momento in cui si verifica un crimine? Ile il senso civico di un giovanehanno dato una risposta esemplare a questa domanda. A soli 25 anni e lavorando come aiuto cuoco in un noto ristorante di, il giovane si stava dirigendo verso l’Ufficio Immigrazione della Questura per rinnovare il proprio permesso di soggiorno quando ha notato un’auto parcheggiata con un’anomalia evidente: il deflettore posteriore rotto e un uomo che rubava da uno zaino all’interno del veicolo. Pur rischiando di perdere il proprio turno, il giovane non ha esitato: ha bloccato lo sportello dell’auto con una gamba e ha attirato l’attenzione delle persone circostanti, tra cui due poliziotti, urlando per fermare il ...