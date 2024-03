Catania | agroalimentare | in beneficenza 1 | 5 tonnellate di ortaggi sequestrati al Maas

Best in Sicily, premi a 16 eccellenze enogastronomia e ospitalità: Sono 16 le eccellenze siciliane dell'enogastronomia e dell'ospitalità che sono state premiate sul palco del Teatro Bellini a Catania per la XIV edizione ... e imprenditore di tante cantine e aziende ...ansa

Oltre 1.5 tonnellate di ortaggi sequestrati a Catania donati al Banco alimentare: In vendita al mercato agroalimentare etneo, erano privi di tracciabilità ma idonei al consumo, perciò sono stati dati in beneficenza ...rainews

In beneficenza 1,5 tonnellate di ortaggi sequestrati dal Noras al Maas di Catania: Gli agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana hanno consegnato al Banco alimentare di Catania 1.540 chilogrammi di ortaggi vari da destinare a enti caritativi. La merce è frutto di un sequest ...catanianews