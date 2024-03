(Di martedì 12 marzo 2024) Quanto alle condizioni di detenzione, sono leggermente "migliori" rispetto a prima, maè piuttosto "agitata" e "demoralizzata" per le continue interferenze del governo ungherese sulla magistratura I legali di, l'insegnante detenuta inda oltre un anno perché accusata di violenze nei confronti di due neonazisti, chiederanno per la loro assistita gli

La Rai ancora nella bufera , questa volta per aver adottato un atteggiamento filogovernativo, e dunque di vicinanza, al governo Orban . A scapito della detenuta italiana a Budapest, Ilaria Salis . Ieri ... (thesocialpost)

Caso Salis , il padre Roberto va all'attacco del l'Ungheria . Se ne parla durante la puntata di "Prima di domani" in onda il 29 febbraio su Rete4. Secondo il padre Roberto, le vere farneticazioni sono ... (iltempo)

Caso Salis, il padre di Ilaria: "Chiederemo domiciliari in Ungheria": Quanto alle condizioni di detenzione, sono leggermente 'migliori' rispetto a prima, ma Ilaria è piuttosto 'agitata' e 'demoralizzata' per le continue interferenze del governo ungherese sulla magistrat ...adnkronos

Ilaria Salis, il padre: «Chiederemo i domiciliari in Ungheria»: «La prossima udienza per è fissata il 28 marzo ma siamo demoralizzati dalle ingerenze del governo di Budapest», ha spiegato Roberto Salis ...unionesarda

Ilaria Salis, il padre annuncia: "Chiederemo gli arresti domiciliari in Ungheria": Roberto Salis, padre di Ilari, detenuta da oltre un anno a Budapest: "Finalmente presenteremo l'istanza per i domiciliari in Ungheria".globalist