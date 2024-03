Caso Consip | assolti Lotti e papà Renzi | lo sfogo di rabbia e gioia dell’ex premier

(Di martedì 12 marzo 2024)ed ildi. L’exne ha parlato in una lunga intervista che ha rilasciato al ‘Quotidiano Nazionale’ Alla fine il” si è concluso con 8 assoluzioni e 2 condanne. Questa la decisione presa dai giudici del Tribunale di Roma. Colpevoli Gian Paolo Scafarto ed il colonnello Alessandro Sessa. Tra glispuntano i nomiministro Lucae Tizianodi Matteo. In merito a questa notizia proprio il numero uno di “Italia Viva” è stato intercettato dai microfoni del ‘Quotidiano Nazionale‘ dove ha voluto esprimere le proprie sensazioni. Un mix di, ma soprattutto ...

Caso Consip: tutti assolti. Pagano solo i 2 carabinieri: Dopo otto anni arriva l’assoluzione tombale per quasi tutti sul Caso Consip. Assolti perché il fatto non sussiste Tiziano Renzi, Alfredo Romeo, Italo Bocchino e non luogo a procedere (per truffa con a ...ilfattoquotidiano

Caso Consip, assolti politici, ex ministri e imprenditori coinvolti nella vicenda: Il processo a Roma sul Caso Consip si è chiuso con l'assoluzione di politici, ex ministri e imprenditori coinvolti nella vicenda. Condana per due carabinieri.stabiachannel

Teleradio-News mai spam o pubblicità molesta: MARTEDÌ 12 MARZO 2024 Clamoroso Grazie alla sua natura di paradiso fiscale, fanno capo all’Olanda 4.500 miliardi di euro l’anno, più...(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica - News archiviata in #Tele ...teleradio-news