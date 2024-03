(Di martedì 12 marzo 2024) Il gruppo consiliare e l’unione comunale del Partito democratico attaccano l’amministrazione e ladi centrodestra sulla questione dei compensi versati al presidente di Atc nel triennio compreso tra l’aprile del 2018 e il giugno del 2021. Circa trentamila euro lordi percepiti da Gianfrancodurante il suo primo mandato e che stando alle ultime azioni degli stessi vertici Atc – che nelle scorse settimane hanno chiesto la restituzione della somma – non avrebbero però dovuto essere erogati, sulla base del decreto legge 95 del 2012 che vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi retribuiti a chi è già in pensione. "La vicenda dei compensi più o meno dovuti al presidente del cda – sostengono gli esponenti dem – era e rimane un fatto interno all’azienda. Certo è che quanto dichiarato dall’ad nel corso della commissione ...

"All’interno qualche carenza c’è stata: per questo ho affidato a terzi un’indagine per fare chiarezza e valutare se si sono verificate mancanze tali da comportare rilievi disciplinari". Così ... (lanazione)

Caso Bianchi, il Pd torna alla carica: "Masinelli non poteva non sapere. Maggioranza silente e omissiva": Dura presa di posizione di consiglieri e Unione comunale sulla vicenda dei compensi al presidente Bianchi. Nel mirino anche la gestione della commissione: "Dire che la situazione è stata monitorata no ...msn

Il ’Caso Bianchi’ in commissione: "Qualche carenza c’è stata". Atc, avviata l’indagine interna: "All’interno qualche carenza c’è stata: per questo ho affidato a terzi un’indagine per fare chiarezza e valutare se si sono verificate mancanze tali da comportare rilievi disciplinari". Così l’amminis ...msn

Enzo Bianchi: “Ma Francesco non è pro-Putin sta solo auspicando il male minore”: CITTÀ DEL VATICANO. «Papa Francesco ha chiesto il coraggio del negoziato per porre un termine alla morte di uomini e donne russi e ucraini e per evitare che questa guerra sostenuta dai fabbricatori e ...informazione