Case green | via libera da Europarlamento

(Di martedì 12 marzo 2024) 15.40 Viadefinitivo del Parlamento europeo alla direttiva sulleche si pone l'obiettivo di emissioni zero entro il 2050 per gli immobili Ue. Dal 2030 tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero. I voti favorevoli sono stati 370, contrari 199, astenuti 46. FdI,FI e Lega hanno votato contro.L'eurodeputato della Lega Ciocca ha inscenato una protesta con un fischietto.Sul voto si è spaccato il Partito popolare europeo, ma buona parte ha votato a favore. Favorevoli Pd, M5S, Avs e Iv.