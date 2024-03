Case green | ristrutturazioni | caldaie | pannelli Cosa cambia con il via libera alla direttiva Ue Salvini | «Follia europea» No di FdI e FI

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di martedì 12 marzo 2024) Il voto del Parlamento europeo dopo l'intesa raggiunta con il Consiglio, l'accordo sarà poi ratificato dai governi nazionali. Ma ecco cosaper i lavori in casa e soprattutto per gli obiettivi da raggiungere in termini di risparmio energeticoIl Parlamento europeo conferma l'intesa politica raggiunta con il Consiglio, l'accordo sarà poi ratificato dai governi nazionali e entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta UfficialeIl Parlamento europeo conferma l'intesa politica raggiunta con il Consiglio, l'accordo sarà poi ratificato dai governi nazionali e entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale