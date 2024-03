Case green | passa direttiva Ue Cosa cambia per ristrutturazioni | caldaie | pannelli

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 12 marzo 2024) Alla fine èta, non senza polemiche e contrasti forti, lasull'efficientamento energetico degli edifici, la cosidetta. Il Parlamento europeo l'ha approvata con 370 a favore, 199 contrari e 46 astenuti. La polemica però non è finita. I partiti di centrodestra, che fanno parte della maggioranza di governo in Italia, hanno votato contro L'articolo proviene da Firenze Post.