Case green | approvata direttiva Ue | la mannaia di Bruxelles sulle abitazioni degli italiani è realtà

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar – Il Parlamento europeo ha approvato la. Ladialla fine èlaeuropeaLaeuropeao, per essere più precisi, Energy performance of building directive (Epbd) ha ottenuto l’approvazione finale da parte del Parlamento europeo in seduta plenaria. I voti favorevoli sono stati 370, 199 quelli contrari, mentre 46 gli astenuti. I partitidi governo hanno voto per il no. ...