Casalnuovo | spari contro auto e abitazioni a Licignano

(Di martedì 12 marzo 2024) Continua l’allarme criminalità a. Questa notte, in località, ignoti hanno sparato colpi di arma da fuocoalcunedel Rione 219. A darne notizia in anteprima il sito Canale 1. “Stesa” a: ignoti sparanoI malviventi gli hanno effettuato diversi colpi in una sorta di “stesa”, colpendo L'articolo Teleclubitalia.

Tempo di lettura: 2 minuti “Colpi di pistola sono stati esplosi giovedì notte contro una concessionaria per il noleggio di auto e scooter in via Filichito a Casalnuovo . Il titolare, che al suo ... (anteprima24)

Salerno, sei colpi esplosi a Sant'Eustachio davanti a una palazzina in cui vivono pregiudicati: Sei colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella notte in via Fratelli Bandiera, nel quartiere di Sant'Eustachio, a Salerno. I proiettili sono stati indirizzati contro ...ilmattino

Afragola, rapinatori assaltano pub: prima di fuggire sparano un colpo in aria: Rapina in un pub nella notte ad Afragola in via Sportiglione: due persone con il volto coperto e armati di pistola, sono entrati nel locale ...ilcrivello

Panico al pub: entrano, sparano e rubano tutto (anche portafogli e cellulari dei clienti): Ad agire sono state due persone con il volto coperto, che hanno esploso anche un colpo di pistola in aria prima di darsi alla fuga. È il terzo caso in due notti ...today