Casa di comunità | al via i lavori | La più completa del Nord Milano

(Di martedì 12 marzo 2024) Al via iper la riqualificazione di Palazzo Sanità che sarà anche ampliato e rinnovato per ospitare i servizi socio-sanitari. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo e dopo un iter burocratico iniziato nel 2021 è ora in corso la consegna dei locali per l’avvio del cantiere. La nuovadiè stata finanziata da fondi Pnrr regionali e comunali. "Un lavoro importante e uno sforzo per la nostra Amministrazione ancora più forte. Abbiamo stanziato 1,8 milioni che si aggiungono al Pnrr regionale e ad altre risorse - spiega il sindaco Ezioti -. La cosa molto importante, però, è la conversazione sottoscritta con l’Asst Rhodense per i contenuti veramente da medicina di territorio e continuità assistenziale. Se siamo l’unico Comune che c’è riuscito, a mio avviso è un ottimo risultato". La struttura ...