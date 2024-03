Cartellino rosso e fischietto in bocca | l’ultimo show dell’eurodeputato della Lega Ciocca – Video

“Sono molto felice di essere tornato in Scozia per la 138a riunione generale annuale dell’International Football Association Board (The IFAB), l’organizzazione che stabilisce le leggi del gioco. È ... (calcioweb.eu)

Via libera all'Europarlamento alla cosiddetta "direttiva case green ", il testo che definisce obiettivi temporali per il miglioramento degli standard energetici. In sintesi, a partire dal 2030 tutti ... (liberoquotidiano)

L'eurodeputato Ciocca suona il fischietto e mostra un Cartellino rosso al Parlamento Ue: "Un Cartellino rosso per questa Europa che fa continui falli contro i cittadini!! Per ribadire l’opposizione a regole europee che strozzano famiglie e imprese. Sul tema case e l’obbligo di ...ilgiornale

Stangata per D’Aversa: ecco la squalifica per la testata ad Henry: Stangata del giudice sportivo nei confronti di Roberto D'Aversa: lunga squalifica dopo la testata rifilata a Thomas Henry ...tag24

Cartellino rosso mancato, scoppia il caos in campo: non fu rissa, assolti: PALERMO – Il parapiglia in campo ci fu, ma non si trattò di una rissa. Tutti assolti gli imputati. Era il novembre del 2016 quando si affrontarono gli allievi di Fincantieri e Città di Carini. In pali ...livesicilia