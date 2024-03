Cartellini Inter | in Serie A c’è una prima volta Due i diffidati

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 12 marzo 2024) La lista deidell’, dopo la pubblicazione del comunicato del Giudice Sportivo, si ‘arricchisce’ di un nome nuovo.sanzione a Bologna, dopo cui restano due iinA.– LISTAA 2023-2024 Hakan Calhanoglu 7 ammonizioni (squalifica scontata in Fiorentina-) Simone Inzaghi 6 ammonizioni (squalifica scontata in Roma-) Nicolò Barella 5 ammonizioni (squalifica scontata in Fiorentina-) Alessandro Bastoni 5 ammonizioni (squalifica scontata in-Genoa) Henrikh Mkhitaryan 4 ammonizioni (in diffida) Lautaro Martinez 4 ammonizioni (in diffida) Benjamin Pavard 3 ammonizioni Marcus Thuram 3 ...