Cartelle stralciate dopo cinque anni | cosa cambia per chi ha debiti con il Fisco dopo il nuovo decreto

(Di martedì 12 marzo 2024) Ilfiscale del governo Meloni prevede soprattutto due novità. La prima è che dal 2025 lesaranno cancellate, se non è stato possibile riscuoterle. La seconda è che ipotranno essere saldati con tempi lunghissimi (fino a dieci) per chi è in "difficoltà".

