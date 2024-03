Cartelle esattoriali | per contribuenti in difficoltà rate fino a 120 rate | stralcio automatico dopo 5 anni | Riscossione più efficiente

Cartelle esattoriali , le ultime novità che arrivano sono a dir poco importanti: svolta improvvisa, “addio” alle tasse e non solo… Se non si tratta di una vera e propria svolta allora poco ci manca. ... (cityrumors)

Cartelle esattoriali, previste rate più lunghe: È stato firmato un provvedimento dal vice ministro dell'Economia Maurizio Leo, attraverso il quale sarà più facile per i contribuenti saldare i propri arretrati con l'Agenzia delle Entrate. Le cartell ...radiortm

Cartelle non riscosse, tempi più lunghi per pagare e discarico automatico dopo cinque anni: A partire dal 2025, le Cartelle non riscosse entro cinque anni saranno cancellate automaticamente. Carlo Cottarelli: "Ora avremo pure il condono in automatico".wallstreetitalia

Fisco: fino a 10 anni di tempo per pagare i debiti, stralcio automatico delle Cartelle dopo 5 anni. Le misure approvate dal Governo: Il Cdm approva due decreti legislativi che attuano la riforma fiscale. Si allungano da 5 a 10 anni i tempi per pagare i debiti col fisco. Stop al contante per i giochi online ...firstonline.info