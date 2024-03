Cartelle esattoriali | che svolta | “addio” alle tasse

(Di martedì 12 marzo 2024), le ultime novità che arrivano sono a dir poco importanti:improvvisa, “e non solo… Se non si tratta di una vera e propriaallora poco ci manca. Fatto sta, però, che nel mondo dell’economia italiana c’è un importante cambiamento che riguarda tutti. Ma davvero tutti. A quanto pare si sta seriamente pensando di optare per lea rate. A partire dal prossimo anno si potranno iniziare a pagare i debiti con il fisco in 84 tranche dalla durata di sette anni. Anni che possono diventare anche 10 e, di conseguenza, con un aumento di 120 rate (nel caso in cui un soggetto abbia problemi economici). Agenzia delle Entrate (Ansa Foto) Cityrumors.itAlmeno questo è quello che ...

Un nuovo tassello, il decimo, della riforma fiscale targata Meloni, è arrivato a sorpresa in consiglio dei ministri. E si tratta di un pezzo fondamentale, un passaggio cruciale soprattutto per... (ilmessaggero)

Cartelle non riscosse, tempi più lunghi per pagare e discarico automatico dopo cinque anni: A partire dal 2025, le Cartelle non riscosse entro cinque anni saranno cancellate automaticamente. Carlo Cottarelli: "Ora avremo pure il condono in automatico".wallstreetitalia

Cartelle esattoriali, rateizzazione fino a 10 anni: come funziona e chi può ottenerla. Ecco il piano taglia-arretrati: Un nuovo tassello, il decimo, della riforma fiscale targata Meloni, è arrivato a sorpresa in consiglio dei ministri. E si tratta di un pezzo fondamentale, un passaggio cruciale soprattutto ...ilgazzettino

Fisco, chi è in difficoltà potrà pagare le Cartelle in 10 anni: fino a 120 rate: Un fisco "amico" che dà la possibilità di "poter pagare, tutto, ma in tempi congrui". È uno dei due pilastri della riforma della riscossione, contenuta in un ...lapresse