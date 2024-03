Carta Giovani Tanti vantaggi per viaggi e tempo libero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Da scaricare e tenere sul proprio cellulare laNazionale è strumento digitale per le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia, che consente l’accesso agevolato a beni, servizi, esperienze e opportunità. Le agevolazioni comprendono sport, cultura, eventi, formazione,e sono erogate da 120 partner pubblici e privati.Nazionale è accessibile unicamente in formato digitale attraverso l’App IO, disponibile gratuitamente sia per iOS che per Android. Per accedere è necessario autenticarsi con la propria identità digitale SPID o CIE. Dopo il login su IO, dovrai richiedere ladalla sezione Portafoglio o dalla scheda Servizio di, ...